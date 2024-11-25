Аморим: «Манчестер Юнайтед» будет долго страдать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что команде будет трудно в ближайшее время.

«Я знаю, что это расстраивает болельщиков, но мы очень сильно меняемся в этот момент, с большим количеством игр. Мы будем долго страдать и постараемся выиграть матчи, но это займет время. Мы должны выигрывать игры, но мы могли бы и проиграть сегодня, если бы не Онана, поэтому, я думаю, мы должны это понимать, думать и быть прагматичными, ведь у этих ребят было всего два дня тренировки, чтобы так сильно измениться», — цитирует Аморима ESPN.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении 39-летнего Аморима главным тренером команды 1 ноября. В первом матче под руководством специалиста «МЮ» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1).

«Манчестер Юнайтед» с 16 очками находится на 12-й строчке турнирной таблицы АПЛ. В следующем туре, который состоится 1 декабря, команда сыграет с «Эвертоном» на своем поле.