Аморим: «Манчестер Юнайтед» будет долго страдать»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, что команде будет трудно в ближайшее время.
«Я знаю, что это расстраивает болельщиков, но мы очень сильно меняемся в этот момент, с большим количеством игр. Мы будем долго страдать и постараемся выиграть матчи, но это займет время. Мы должны выигрывать игры, но мы могли бы и проиграть сегодня, если бы не Онана, поэтому, я думаю, мы должны это понимать, думать и быть прагматичными, ведь у этих ребят было всего два дня тренировки, чтобы так сильно измениться», — цитирует Аморима ESPN.
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении 39-летнего Аморима главным тренером команды 1 ноября. В первом матче под руководством специалиста «МЮ» сыграл вничью с «Ипсвич Таун» (1:1).
«Манчестер Юнайтед» с 16 очками находится на 12-й строчке турнирной таблицы АПЛ. В следующем туре, который состоится 1 декабря, команда сыграет с «Эвертоном» на своем поле.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|12
|10
|1
|1
|24-8
|31
|
2
|Ман. Сити
|12
|7
|2
|3
|22-17
|23
|
3
|Челси
|12
|6
|4
|2
|23-14
|22
|
4
|Арсенал
|12
|6
|4
|2
|21-12
|22
|
5
|Брайтон
|12
|6
|4
|2
|21-16
|22
|
6
|Тоттенхэм
|12
|6
|1
|5
|27-13
|19
|
7
|Нот. Форест
|12
|5
|4
|3
|15-13
|19
|
8
|Астон Вилла
|12
|5
|4
|3
|19-19
|19
|
9
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
10
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|17-17
|18
|
11
|Брентфорд
|12
|5
|2
|5
|22-22
|17
|
12
|МЮ
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Борнмут
|12
|4
|3
|5
|16-17
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Эвертон
|12
|2
|5
|5
|10-17
|11
|
16
|Лестер
|12
|2
|4
|6
|15-23
|10
|
17
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|20-28
|9
|
18
|Ипсвич
|12
|1
|6
|5
|13-23
|9
|
19
|Кр. Пэлас
|12
|1
|5
|6
|10-17
|8
|
20
|Саутгемптон
|12
|1
|1
|10
|9-24
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|3 : 0
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|1 : 2
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|0 : 0
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 4
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|0 : 4
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|2 : 3
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|1 : 1
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|10
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|8
|1
|2
|
|
Кристиан Нергор
Брентфорд
|10
|1
|2