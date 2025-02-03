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Сегодня, 07:52

Аморим: «МЮ» тяжело играть дома, потому что мы хотим порадовать наших болельщиков»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение в матче 24-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:2).

«Во время игры я почувствовал, что команда делала некоторые вещи хорошо. Мы пропустили два гола, которых могли избежать, что действительно разочаровывает. Сейчас трудный сезон, игроки пытаются по-разному совершенствоваться. Надо двигаться вперед. Мы больше владели мячом, создавали моменты, но не смогли забить, и в этом была разница.

Нам тяжело играть дома, потому что мы хотим порадовать наших болельщиков. Этот сезон будет таким, я говорил об этом с первого дня. Это нормально, что болельщики испытывают негатив, это трудный сезон для них, но футбол может измениться в определенные моменты. Будем готовиться к следующей игре и двигаться вперед», — приводит слова Аморима ВВС.

Бруну Фернандеш в&nbsp;матче с &laquo;Кристал Пэлас&raquo;. Таким беспомощным дома «МЮ» не был 131 год, «Барселона» приблизилась к «Реалу», «Интер» спасся в дерби

Манкунианцы потерпели восьмое поражение в 19 матчах под руководством Рубена Аморима. С 29 очками «МЮ» опустился на 13-е место в АПЛ.

«Кристал Пэлас» (30 очков) поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице.

Рубен Аморим
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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«Астон Вилла» объявила об аренде Рэшфорда
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 17 5 1 56-21 56
2
 Арсенал 24 14 8 2 49-22 50
3
 Нот. Форест 24 14 5 5 40-27 47
4
 Ман. Сити 24 12 5 7 48-35 41
5
 Ньюкасл 24 12 5 7 42-29 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 24 11 7 6 41-28 40
8
 Астон Вилла 24 10 7 7 34-37 37
9
 Фулхэм 24 9 9 6 36-32 36
10
 Брайтон 24 8 10 6 35-38 34
11
 Брентфорд 24 9 4 11 42-42 31
12
 Кр. Пэлас 24 7 9 8 28-30 30
13
 МЮ 24 8 5 11 28-34 29
14
 Тоттенхэм 24 8 3 13 48-37 27
15
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
16
 Эвертон 23 6 8 9 23-28 26
17
 Вулверхэмптон 24 5 4 15 34-52 19
18
 Лестер 24 4 5 15 25-53 17
19
 Ипсвич 24 3 7 14 22-49 16
20
 Саутгемптон 24 2 3 19 18-54 9
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1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 7 : 0
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 0 : 2
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 4 : 0
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 1 : 2
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 1 : 2
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 2 : 0
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 0 : 2
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 0 : 2
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
 5 : 1
3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 21
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 11 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 23 1 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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