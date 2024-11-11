Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:18

Аморим пока не может присоединиться к «МЮ» из-за проблем с визой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рубен Аморим.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим пока не может прилететь в Великобританию из-за проблем с визой, сообщает The Times.

По данным источника, процесс может затянуться еще на несколько дней. 39-летний португалец должен был присоединиться к команде 11 ноября.

Футболисты &laquo;Спортинга&raquo; поздравляют главного тренера Рубена Аморима с&nbsp;победой над &laquo;Манчестер Сити&raquo;. В «МЮ» едет большой тренер! Аморим унизил «Ман Сити», который должен был возглавить

Контракт специалиста с «МЮ» рассчитан до июня 2027 года с возможностью продления еще на год по решению клуба.

Аморим работал в «Спортинге» с 2020 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Португалии — титул в сезоне-2020/21 стал первым для «львов» за 19 лет. До «Спортинга» Аморим работал в «Браге».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
Читайте также
Кассьерра наказал за грубую ошибку, а Питер спасла штанга на последней секунде. Что случилось в матче «Ахмат» - «Зенит»
Биография Деонтея Уайлдера: жизнь и карьера короля эпатажа и трештока
Шольц ответил назвавшему его глупцом Маску
ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС РФ
СМИ сообщили о телефонном разговоре Шольца с Трампом
Пас Миранчука помог «Атланте» выбить «Интер Майами» из плей-офф МЛС
Популярное видео
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Челси» и «Арсенал» сыграли вничью в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 3 : 2
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 2
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 0
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 2 : 0
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 2 : 1
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 2 : 0
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 3 : 0
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 3
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 1 : 2
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости