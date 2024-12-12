Аморим поделился планами на работу с легионерами «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, как в команде будут работать с иностранными игроками.

«У нас есть хорошие футболисты из других стран, и нам нужно время, чтобы донести до них наше видение игры, а потом посмотрим. Если не будет побед, то будут уходить игроки и тренер. Мы должны совершенствоваться как команда, нам нужно многое наладить в нашем клубе, прежде чем думать о покупке или продаже игроков. Нам многое нужно сделать», — цитирует Аморима Goal.com.

Ранее стало известно об отставке спортивного директора «Юнайтед» Дэна Эшуорта через полгода после назначения. Функционер отвечал за летние трансферы Лени Йоро, Мануэля Угарте , Маттейса де Лигта, Нуссаира Мазрауи и Джошуа Зиркзее на сумму около 200 миллионов фунтов стерлингов.

«МЮ» набрал 19 очков за 15 матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.