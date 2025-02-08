Аморим объяснил, почему Рэшфорд ушел из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос об уходе Маркуса Рэшфорда из клуба.

«Я не смог заставить Маркуса смотреть на то, как нужно играть в футбол, и тренироваться так, как вижу это я. Иногда бывает тае, что игрок хорош с одним тренером, а с другим играет иначе. Я просто желаю всего наилучшего Рэшфорду и Унаи Эмери, чтобы они смогли найти общий язык, потому что Маркус — очень хороший игрок.

Дело в том, что некоторые ребята не адаптируются к тому, как я вижу футбол. Другие адаптируются, и мы пытаемся создать из них команду. Это то, что вы чувствуете как тренер и игрок. Это вполне нормально, такое случалось со многими тренерами. Важно, что я здесь и говорю — это было мое решение», — цитирует Аморима ESPN.

3 февраля об аренде 27-летнего англичанина объявила «Астон Вилла».