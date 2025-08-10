Футбол
10 августа, 14:39

Аморим не стал отвечать на вопрос о возможном подписании «Манчестер Юнайтед» Доннаруммы

Алина Савинова

Болельщик «Манчестер Юнайтед» спросил у главного тренера «красных дьяволов» Рубена Аморима, собирается ли клуб подписать этим летом вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Goal.

Отмечается, что это произошло в субботу, когда Аморим раздавал автографы у стадиона «МЮ». 40-летний специалист, услышав вопрос, рассмеялся, так и не дав прямого ответа.

Ранее сообщалось, что переговоры 26-летнего Доннаруммы с «ПСЖ» о продлении контракта зашли в тупик. При этом появилась информация, что Аморим хочет видеть голкипера в «Манчестер Юнайтед», поэтому руководство манкунианцев уже начало работу по покупке вратаря.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел за парижан 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 мяча и 17 раз сыграв на ноль.

