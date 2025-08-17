Аморим извинился за игру «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2024/25

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим извинился за игру своей команды в сезоне-2024/25 и поделился ожиданиями от сезона-2025/26.

«Я хочу извиниться за прошлый сезон. Сейчас мы должны сделать выбор, или мы застрянем в прошлом. Мы либо боремся друг с другом, либо держимся вместе и движемся вперед. Сегодня, после этого сезона катастроф, я хочу сказать вам: «Грядут хорошие дни». Я всегда нахожусь под давлением, когда приходится выступать. Невозможно находиться здесь и не чувствовать давление каждый день.

Я знаю, что в какие-то моменты у нас будут проблемы в матче первого тура с «Арсеналом». Но, думаю, мы лучше подготовлены. Я чувствую, что у нас больше игроков, которые могут помочь нам изменить ход игры. У нас больше возможностей. Если что-то пойдет не так, мы можем это изменить. Это придает мне больше уверенности в каждой игре», — сказал 40-летний португалец на пресс-конференции.

17 августа «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в домашнем матче первого тура АПЛ сезона-2025/26. Игра начнется в 18:30 по московскому времени.