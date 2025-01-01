Аморим хочет пригласить нового вратаря в «Манчестер Юнайтед» для конкуренции с Онана
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет, чтобы клуб подписал нового голкипера, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, португалец надеется, что новый вратарь составит конкуренцию Андре Онана. Нынешний второй номер манкунианцев Алтай Байындыр не считается способным побороться с камерунцем за место в основе.
После 19 туров «Манчестер Юнайтед» с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|18
|14
|3
|1
|45-17
|45
|
2
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
3
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
4
|Челси
|19
|10
|5
|4
|38-23
|35
|
5
|Ньюкасл
|19
|9
|5
|5
|32-21
|32
|
6
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
7
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|19
|8
|5
|6
|28-31
|29
|
10
|Брайтон
|19
|6
|9
|4
|29-28
|27
|
11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|
12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
13
|Вест Хэм
|19
|6
|5
|8
|23-35
|23
|
14
|МЮ
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|
19
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.12
|17:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 1
|29.12
|18:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|29.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|2 : 2
|29.12
|20:15
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|0 : 5
|30.12
|22:45
|
Астон Вилла – Брайтон
|2 : 2
|30.12
|22:45
|
Ипсвич – Челси
|2 : 0
|30.12
|23:00
|
МЮ – Ньюкасл
|0 : 2
|1.01
|20:30
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5
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