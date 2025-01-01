Аморим хочет пригласить нового вратаря в «Манчестер Юнайтед» для конкуренции с Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим хочет, чтобы клуб подписал нового голкипера, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, португалец надеется, что новый вратарь составит конкуренцию Андре Онана. Нынешний второй номер манкунианцев Алтай Байындыр не считается способным побороться с камерунцем за место в основе.

После 19 туров «Манчестер Юнайтед» с 22 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.