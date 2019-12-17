Amnesty International призывает «Арсенал» не запрещать Езилу высказываться о Китае

Николя Беквелен, директор международной правозащитной организации Amnesty International по Восточной Азии, прокомментировал ситуацию с полузащитником лондонского «Арсенала» Месутом Езилом.

Ранее стало известно, что Езил выступил с критикой в адрес властей страны из-за притеснения уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, исповедующего ислам. Представители государственных СМИ предупредили «канониров», что упоминание клуба будет под запретом, пока руководство не принесет извинения за действия немецкого игрока. Аккаунты Езила в социальных сетях были заблокированы, а его фан-клуб из 30 тысяч человек распущен. Также китайские поисковики теперь не выдают имя немца. Также в Китае не показали матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» (0:3)

— Учитывая, что игрок подвергся жесткой критике в Китае, важно, чтобы «Арсенал» не поддался давлению и не попытался задушить право Езила свободно высказывать свое мнение, — цитирует представителя Amnesty International The Independent. — Езил сделал важное заявление, открыто высказавшись в поддержку тех, кто подвергается жестоким преследованиям в Синьцзяне. Его вмешательство помогло осведомленность мировой общественности об этой шокирующей ситуации. Исследование Amnesty International показало, что около миллиона человек, преимущественно мусульман, таких как уйгуры и казахи, содержатся в лагерях, где тысячи людей подвергаются пыткам. Поступали сообщения о случаях смерти в лагерях, в том числе о самоубийствах тех, кто не смог перенести жестокое обращение.

На данный момент «Арсенал» и премьер-лига не давали комментариев по поводу заявления игрока.

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