Американский рэпер заявил, что Старридж не заплатил ему за возвращение собаки

Американский рэпер Killa Fame заявил, что экс-нападающий "Ливерпуля" Дэниэл Старридж не заплатил ему за возвращение собаки. Животное форварда пропало после ограбления дома. Впоследствии он опубликовал видео, в котором обещал заплатить за возвращение собаки 20-30 тысяч фунтов.

​Позже стало известно, что полицейские Лос-Анджелеса обнаружили животное. Старридж не уточнил, кто именно вернул ему питомца.

- Я нашел собаку. 30 тысяч евро были ложью, - написал рэпер в социальной сети. - Мы с племянником нашли собаку, но не было никакой награды… Это нечестно. Не предлагай награду, если не собираешься ее выплачивать.