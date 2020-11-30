Американские инвесторы могут стать новыми владельцами «Вест Бромвича»

Иностранные инвесторы могут стать новыми владельцами «Вест Бромвича», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в покупке клуба заинтересованы несколько инвесторов. Руководство клуба уже провело переговоры с тремя, двое из которых — американские компании и бизнесмены.

С 2016 года «Вест Бромвичем» владеет китайский бизнесмен Гуочуань Лай, который приобрел клуб за 200 миллионов фунтов.

«Вест Бромвич» после 10 туров АПЛ занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 6 очков. За команду выступает экс-защитник «Зенита» Бранислав Иванович.