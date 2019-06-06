Альваро Мората: "У меня был очень плохой период в "Челси"

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората рассказал о своем периоде в "Челси"​ и работе под руководством Маурицио Сарри​.

– Я потерял уверенность в себе, – цитирует Морату Goal. – Я был очень расстроен тем, что думают обо мне люди в Англии. Мне казалось, что клуб и болельщики не поддерживают меня. Я начал очень хорошо в "Челси", но травма стала большим ударом.

Как бы там ни было, я забил 15 голов и выиграл Кубок Англии, но не попал на чемпионат мира, и для меня это было самым болезненным, что могло случиться со мной в моей жизни.

У меня был очень плохой период в "Челси". Я тренировался один. У меня был разговор с Сарри, но он сказал мне некоторые вещи, с которыми я был не согласен. Я был очень расстроен и постоянно нервничал.

Мората перешел в лондонский клуб летом 2017 года. Спустя полтора года испанец перебрался в "Атлетико", где продолжит выступать до конца следующего сезона.