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Париж-2024

Сегодня, 04:30

Альварес еще не определился со своим будущим в «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес по-прежнему не определился со своим будущим в клубе.

«Посмотрим, я подумаю об этом после Олимпиады», — приводит слова Альвареса Goal.

На Играх-2024 в Париже форвард сыграл за Аргентину 2 матча и отдал 2 голевые передачи.

24-летний Альварес в сезоне-2023/24 провел за «Сити» 54 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Сборная Аргентины по футболу
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
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