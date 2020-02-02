Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли высказался о трансфере хавбека Кристиана Эриксена в «Интер».

— Я отослал Эриксену грустный смайлик, но я уверен, что поговорю еще с ним, — приводит Sky Sports слова Алли. — Он невероятный игрок, да, мы будем скучать по нему, но он сделал новый шаг в своей карьере.С начала сезона было много слухов, но все закончилось. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он отличный друг и замечательный человек,

Напомним, 27-летний Эриксен перешел в «Интер». Контракт рассчитан на 4,5 года. Лондонский клуб получит за футболиста 20 миллионов евро.