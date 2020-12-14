Алли может продолжить карьеру в «Эвертоне»
15:15
«Эвертон» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли, который может покинуть команду этой зимой.
По данным Mirror, «Эвертон» готов арендовать 24-летнего игрока. Также английский клуб интересуется партнером Алли — Гарри Уинксом. Оба футболиста хотят получать больше игрового времени, чтобы попасть в заявку сборной Англии на чемпионат Европы.
Сообщалось, что Алли может продолжить карьеру в «ПСЖ». В сезоне-2020/21 англичанин провел 8 матчей, забив 2 гола и сделав 1 ассист.
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