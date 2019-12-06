Аллегри учит английский, но к работе вернется в июне

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что усиленно учит английский, но к работе вернется только со следующего сезона.

— Я вернусь в июне. Не знаю, можно называть это творческим отпуском или нет. Когда наши с «Ювентусом» отношения подошли к концу, я сразу решил, что сделаю перерыв длиною в год, — цитирует Аллегри ESPN.

Я беру уроки английского в Милане. Научился довольно неплохо разговаривать. А вот слушать и понимать немного сложнее.

Ранее сообщалось, что Аллегри входит в число претендентов на должность главного тренера «Арсенала». Однако лондонский клуб отказался от его кандидатура из-за того, что итальянский специалист плохо говорит по-английски.

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