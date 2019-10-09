Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Ранее предполагалось, что его заменит наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, но сейчас приоритетным вариантом является назначение Массимилиано Аллегри, сообщает Gazzetta dello Sport. Итальянский специалист покинул «Ювентус» в конце прошлого сезона.

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.

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