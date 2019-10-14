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Аллегри хочет сделать Эвра своим помощником в «Манчестер Юнайтед»

18:05
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Массимилиано Аллегри хочет сделать своим ассистентом бывшего футболиста сборной Франции Патриса Эвра, если возглавит «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun. 52-летний итальянец начал изучать английский язык и выразил готовность тренировать «МЮ» в случае, если руководство клуба решит расстаться с Уле Гуннаром Сульшером.

Ранее Аллегри смотрел один из матчей в компании с Эвра, о чем француз сообщил в своем Instagram.

После 8 туров в активе «МЮ» 9 очков в английской премьер-лиге. От зоны вылета «манкунианцев» отделяют 2 балла.

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