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Аллегри хочет получить работу в АПЛ

22:30
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Итальянский тренер Массимилиано Аллегри хочет продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Goal.com.

По данным источника, пока ни одного конкретного предложения 53-летний специалист не получил, но СМИ ранее сообщали об интересе «Арсенала».

Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом Италии и четырежды выиграл Кубок страны. Также до этого он выиграл чемпионат Италии с «Миланом».

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