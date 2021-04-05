Алькантара высказался о неудачной серии «Ливерпуля» в этом сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал неудачные выступления клуба в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Прошло уже много игр, в которых «Ливерпуль» не заслужил поражения, часто было неприятно не получить три очка, несмотря на то, что мы были лучше соперника. Таков футбол, с нетерпением ждем следующего матча.



Играть под руководством Клоппа — невероятно. Вы многому учитесь, нужно привыкнуть к другому способу игры, который мне очень нравится», — цитирует Алькантару Goal.



В этом сезоне 29-летний испанец принял участие в 20 матчах за «Ливерпуль», не отметившись результативными действиями.