Алькантара высказался о неудачной серии «Ливерпуля» в этом сезоне
07:02
Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал неудачные выступления клуба в текущем сезоне чемпионата Англии.
«Прошло уже много игр, в которых «Ливерпуль» не заслужил поражения, часто было неприятно не получить три очка, несмотря на то, что мы были лучше соперника. Таков футбол, с нетерпением ждем следующего матча.
Играть под руководством Клоппа — невероятно. Вы многому учитесь, нужно привыкнуть к другому способу игры, который мне очень нравится», — цитирует Алькантару Goal.
В этом сезоне 29-летний испанец принял участие в 20 матчах за «Ливерпуль», не отметившись результативными действиями.
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