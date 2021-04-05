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Алькантара высказался о неудачной серии «Ливерпуля» в этом сезоне

07:02
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал неудачные выступления клуба в текущем сезоне чемпионата Англии.

«Прошло уже много игр, в которых «Ливерпуль» не заслужил поражения, часто было неприятно не получить три очка, несмотря на то, что мы были лучше соперника. Таков футбол, с нетерпением ждем следующего матча.

Играть под руководством Клоппа — невероятно. Вы многому учитесь, нужно привыкнуть к другому способу игры, который мне очень нравится», — цитирует Алькантару Goal.

В этом сезоне 29-летний испанец принял участие в 20 матчах за «Ливерпуль», не отметившись результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en

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