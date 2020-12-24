Полузащитник «Ливерпуля» Тиагу Алькантара вернулся в общую группу команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, футболист был травмирован 17 октября в матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). С тех пор полузащитник восстанавливался после повреждения.

29-летний испанец присоединился к мерсисайдцам летом 2020 года, перейдя из «Баварии» за 22 миллиона евро. В сезоне-2020/21 Алькантара провел 2 матча за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями.