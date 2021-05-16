Алиссон стал первым голкипером, который забил гол за «Ливерпуль»

«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» (2:1) в выездном матче 36-го тура чемпионата Англии.

Победу гостям принес гол голкипера Алиссона Бекера в компенсированное время. 28-летний вратарь головой послал мяч в ворота после подачи Трента Александра-Арнолда с углового.

Таким образом, Алиссон стал первым голкипером в истории клуба, забившим гол.

Alisson is the first goalkeeper ever to score for Liverpool#WBALIV pic.twitter.com/wBOaTm2Iqb — Premier League (@premierleague) May 16, 2021

«Ливерпуль» имеет 63 очка и на данный момент занимает пятое место. У «Вест Бромвича» 26 очков и 19-я позиция.