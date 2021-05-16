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Алиссон стал первым голкипером, который забил гол за «Ливерпуль»

20:45
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«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» (2:1) в выездном матче 36-го тура чемпионата Англии.

Победу гостям принес гол голкипера Алиссона Бекера в компенсированное время. 28-летний вратарь головой послал мяч в ворота после подачи Трента Александра-Арнолда с углового.

Таким образом, Алиссон стал первым голкипером в истории клуба, забившим гол.

«Ливерпуль» имеет 63 очка и на данный момент занимает пятое место. У «Вест Бромвича» 26 очков и 19-я позиция.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/premierleague/status/1393982711702986752

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