Алиссон: «С Клоппом тщеславию нет места в раздевалке «Ливерпуля»

Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон поделился мнением о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.

- Он действительно особенный, или, может быть, в нем есть что-то особенное, — цитирует бразильца france football. — Когда я подписал контракт с «Ливерпулем», он позвонил мне на FaceTime. Забавно, что я видел его широкую улыбку и сам в ответ так же улыбался.

Он вкладывает в нас силу, веру в каждого человека. Он явно тот, кто знает футбол, но вдобавок к этому понимает парней. С ним тщеславию нет места в раздевалке. Он относится ко всем одинаково, но в то же время принимает во внимание индивидуальность каждого человека, которую каждый из нас чувствует.

Многие тренеры делают все возможное, чтобы не показывать себя, не раскрываться слишком сильно. Но ему все равно. Он просто хочет быть как можно более реальным.