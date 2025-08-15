Алиссон проводит 300-й матч за «Ливерпуль»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон вышел в стартовом составе команды на матч 1-го тура АПЛ сезона-2025/26 против «Борнмута».

Эта игра стала 300-й для 32-летнего вратаря за мерсисайдский клуб и 230-й в чемпионате Англии. В предыдущих 299 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах он пропустил 271 гол и 127 раз сохранял ворота команды в неприкосновенности.

Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2027-го.