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Алиссон пропустит матч «Ливерпуль» — «Брайтон» из-за болезни

22:10
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит матч 22-го тура чемпионата Англии против «Брайтона», сообщает официальный сайт клуба. Он не сыграет из-за болезни. Другие подробности не уточняются.

Матч «Ливерпуль» — «Брайтон» состоится 3 февраля. Начало в 23.15 по московскому времени.

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