Голкипер «Ливерпуля» Алиссон пропустит матч 22-го тура чемпионата Англии против «Брайтона», сообщает официальный сайт клуба. Он не сыграет из-за болезни. Другие подробности не уточняются.

Alisson Becker has been ruled out of tonight's Anfield game due to illness.



Full team news to come at 7:15PM GMT.#LIVBHA — Liverpool FC (@LFC) February 3, 2021

Матч «Ливерпуль» — «Брайтон» состоится 3 февраля. Начало в 23.15 по московскому времени.