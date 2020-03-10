Алиссон пропустит дерби с «Эвертоном»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон не сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Эвертона», сообщает журналист Evening Standard Дэвид Линч.

Бразильский вратарь продолжает восстанавливаться от травмы бедра, из-за которой уже пропустил матч Кубка английской лиги против «Челси» и игру против «Борнмута» в чемпионате Англии. Также, Алиссон не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» в среду, 11 марта.

Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» состоится в понедельник, 16 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.