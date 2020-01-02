Алиссон признан лучшим бразильским футболистом 2019 года, выступающим в Европе

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон стал обладателем премии Samba Gold, которая ежегодно вручается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

Алиссон стал первым вратарем, которому досталась эта награда. Он получил 35,54 процента голосов по итогам опроса, который проводился среди болельщиков, журналистов и футболистов.

Congrats to @LFCBrasil goalkeeper @Alissonbecker being voted the best Brazilian player in Europe for 2019 and becoming the winner of the 11th edition of the Samba Gold! ??https://t.co/MEREoaNbrz pic.twitter.com/0mJE9ACogw — Sambafoot (@Sambafoot) January 2, 2020

Алиссон в составе «Ливерпуля» в 2019 году выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Бразилец также ранее стал первым в истории обладателем приза лучшего вратаря года имени Льва Яшина.