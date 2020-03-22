Алиссон объяснил, почему продолжает тренироваться на базе «Ливерпуля», несмотря на карантин из-за коронавируса

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон объяснил, почему тренируется на клубной базе в Мелвуде, несмотря на карантин в связи с пандемией коронавируса.

— Клуб дал всем установку оставаться дома, но мой случай немного отличается от других, поскольку я травмирован, — приводит Liverpool Echo слова Алиссона. — Слава богу, проблемы со здоровьем не самые серьезные, но каждое повреждение требует лечения, так что я продолжаю восстановительный процесс в тренировочном центре. Не контактировал ни с кем из одноклубников, они все находятся дома. Единственные, с кем я контактирую — физиотерапевт и тренер вратарей, они помогают мне с реабилитацией. Мы соблюдаем все меры безопасности, следим за чистотой рук, не трогаем лицо, рот, глава и нос.

27-летний голкипер получил мышечную травму бедра в начале марта, в связи с чем пропустил встречу в 1/8 финала Кубка Англии против «Челси» (0:2), а также игру 29-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:1) и ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:3).

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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