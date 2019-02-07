Алиссон: "Ливерпуль верит, что может выиграть АПЛ"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон заявил, что его команда верит в то, что может выиграть чемпионат Англии. Мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 62 очка - столько же набрал "Манчестер Сити", идущий первым и имеющий на одну игру больше.

- Мы верим, что можем выиграть чемпионат, - приводит слова Алиссона Sky Sports. - Раньше мы не были достаточно хороши для этого. Сейчас мы двигаемся от игры к игре, не беспокоясь о том, как выступают наши конкуренты. Задача "Ливерпуля" - выигрывать матчи, а не терять очки.

Мы не думаем о "Манчестер Сити", а сосредоточены на себе. Мы думаем только о том, что нам предстоит сделать.

В текущем сезоне Алиссон провел 25 матчей за "Ливерпуль" в премьер-лиге и пропустил 15 голов.

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