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Алиссон и Робертсон из-за травм пропустят матч с «Борнмутом»

14:48
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Игроки «Ливерпуля» Алиссон и Эндрю Робертсон пропустят матч 29-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Встреча пройдет 7 марта и начнется в 15:30 мск.

Бразилец получил травму бедра на тренировке и, скорее всего, пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Шотландец также пропустит встречу с «Борнмутом» из-за повреждения, но будет готов к следующей игре.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 79 очков.

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