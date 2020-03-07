Алиссон и Робертсон из-за травм пропустят матч с «Борнмутом»

Игроки «Ливерпуля» Алиссон и Эндрю Робертсон пропустят матч 29-го тура чемпионата Англии против «Борнмута». Встреча пройдет 7 марта и начнется в 15:30 мск.

Бразилец получил травму бедра на тренировке и, скорее всего, пропустит ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Шотландец также пропустит встречу с «Борнмутом» из-за повреждения, но будет готов к следующей игре.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 79 очков.