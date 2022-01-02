Алиссон, Фирмино и Матип пропустят матч с «Челси» из-за подозрения на коронавирус
Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино пропустят игру 21-го тура АПЛ против «Челси» из-за подозрения на коронавирус.
Все три игрока сдали тесты, результаты которых оказались сомнительными. Футболисты отправились на самоизоляцию.
Alisson Becker, Roberto Firmino and Joel Matip have been ruled out of Liverpool's clash with Chelsea today after returning suspected positive tests for COVID-19.— Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022
Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 января, начало встречи — в 19.30 (мск). Напомним, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп сдал положительный тест на коронавирус и не сможет присутствовать на игре.
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Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/alisson-firmino-and-matip-return-suspected-positive-covid-19-tests
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