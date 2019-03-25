Алиссон: "Чувствую себя в "Ливерпуле" как дома"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон испытывал серьезные языковые проблемы, когда переехал в Англию, информирует официальный сайт мерсисайдской команды.

26-летний бразильский вратарь перешел в "Ливерпуль" в июле 2018 года из "Ромы". Сумма трансфера составила 62,5 миллиона евро.

– У меня были регулярные уроки английского. Одной из самых сложных задач, с которыми я столкнулся на начальном этапе жизни в Англии, было привыкание не только к британскому, но и к ливерпульскому акценту! Но мне удалось с этим справиться. Теперь я могу понимать и общаться со своими товарищами по команде, что действительно важно.

Прежде всего, я чувствую себя здесь как дома. Дом там, где сердце и где твоя семья. Моя семья здесь: дочь и жена, а мои родители приезжают, когда могут, – приводит слова Алиссона пресс-служба "Ливерпуля".