Алексис Санчес: "С детства болел за "Манчестер Юнайтед". Хочу выиграть с клубом трофей"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, который восстанавливается после травмы колена, пообещал болельщикам завоевать с командой трофей, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

2 марта, на 52-й минуте матча 29-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (3:2) 30-летний чилийский форвард был заменен из-за повреждения. Санчес выбыл на 4-6 недель.

– Хочу сделать фанатов "МЮ" по-настоящему счастливыми. Хочу забивать голы, принести им радость и выиграть серебро в АПЛ. Когда мы проиграли в прошлом году в финале Кубка Англии "Челси" (0:1), я был совсем не счастлив. С детства болел за "Манчестер Юнайтед". Хочется приносить людям радость. Знаю, что способен показать на поле. Я верю в свои способности. "Юнайтед" – важный клуб не только в Англии, но и на глобальном уровне. Планирую завоевать с этой командой трофей, – приводит слова Санчеса пресс-служба "МЮ".

В текущем сезоне Санчес сыграл в 23 матчах за "МЮ", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место с 58 очками в турнирной таблице АПЛ.

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