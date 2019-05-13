Алексис Санчес: "Прошу прощения у фанатов "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес извинился перед болельщиками команды после матча 38-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа" (0:2). Об этом 30-летний чилиец написал в своем Инстаграме.

"МЮ" завершил сезон-2018/19 с 66 очками в АПЛ и занял шестое место.

– Это был очень тяжелый сезон. Болельщики, вы заслуживает извинений, так как всегда поддерживаете нас, что бы ни случилось. Лично я из-за непредсказуемых травм показывал не самую лучшую игру в этом сезоне. Пресса и журналисты рассуждали о том, что не является правдой. Отмечу, что всегда был профессионалом во всех аспектах. Прошу прощения у фанатов "МЮ" за то, что не помог команде достичь поставленных целей. Мы – "Манчестер Юнайтед"! Однажды "МЮ" станет тем же великим клубом, каким он был в старые времена с Сэром Алексом Фергюсоном, – подписал фото Санчес.