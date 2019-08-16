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Алексис Санчес не может найти новый клуб из-за высокой зарплаты. Вот сколько он получает в «МЮ»

16 августа 2019, 09:32

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес не может найти новый клуб в летнее трансферное окно в том числе из-за высоких запросов по зарплате. Daily Mail выяснил подробности его соглашения с клубом.

Зарплата Санчеса составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Еще 100 тысяч он получает за использование своего образа. Также он получит бонус в 5 миллионов фунтов, если 30 раз выйдет в стартовом составе во всех турнирах. Столько же получает его агент Фернандо Фелисевич.

Кроме того, Санчесу полагаются различные бонусы, что увеличивает его зарплату до 560 тысяч фунтов в неделю.

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