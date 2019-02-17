Алексис Санчес: "Моуринью – один из лучших тренеров в мире, но в команде была нездоровая атмосфера"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес​ утверждает, что бывший главный тренер Жозе Моуринью является одним из лучших специалистов в мире, но португалец создал нездоровую атмосферу в команде, сообщает Goal.com, ссылаясь на BBC.

Напомним, что Моуринью был отправлен в отставку в декабре 2018 года. Его сменил бывший футболист "МЮ" Уле Гуннар Сульшер.

– Моуринью – один из лучших тренеров в мире, в том, как он тренирует, как изучает видео, как воспринимает вещи. Но внутри команды было чувство, что ты являлся ее частью, а потом нет. Иногда я не играл, потом играл, потом снова не играл, и как игрок ты теряешь уверенность. Была создана нездоровая атмосфера, – цитирует Санчеса Goal.com, ссылаясь на BBC.

В текущем сезоне Санчес сыграл в 19 матчах за "МЮ", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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