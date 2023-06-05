Макаллистер: «Наслаждаюсь быть частью «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер высказался о своем состоянии по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Ливерпуль».

«Я очень спокоен. У меня есть возможность находиться в «Брайтоне», который сделал из меня того, кем я сейчас являюсь. Я наслаждаюсь быть частью этого клуба», — цитирует Макаллистера The Athletic.

В сезоне-2022/23 Макаллистер провел 40 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. В составе сборной Аргентины полузащитник стал чемпионом мира-2022.