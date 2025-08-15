Макаллистер назвал АПЛ самым сложным турниром в мире
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер согласился со словами главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что АПЛ выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов.
«Я согласен со словами Гвардиолы о премьер-лиге. На мой взгляд, это самый сложный турнир в мире. Его сложнее выиграть, чем Лигу чемпионов. Премьер-лига длится девять месяцев. Морально, физически, эмоционально... Это просто убийство», — приводит The Players' Tribune слова Макаллистера.
В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» стал победителем чемпионата Англии. В Лиге чемпионов команда в 1/8 финала уступила «ПСЖ» (1:1 по сумме двух матчей, 1:4 по пенальти).
Новости