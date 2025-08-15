Футбол
15 августа, 00:36

Макаллистер назвал АПЛ самым сложным турниром в мире

Алина Савинова

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер согласился со словами главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что АПЛ выиграть сложнее, чем Лигу чемпионов.

«Я согласен со словами Гвардиолы о премьер-лиге. На мой взгляд, это самый сложный турнир в мире. Его сложнее выиграть, чем Лигу чемпионов. Премьер-лига длится девять месяцев. Морально, физически, эмоционально... Это просто убийство», — приводит The Players' Tribune слова Макаллистера.

В сезоне-2024/25 «Ливерпуль» стал победителем чемпионата Англии. В Лиге чемпионов команда в 1/8 финала уступила «ПСЖ» (1:1 по сумме двух матчей, 1:4 по пенальти).

Футбол
ФК Ливерпуль
Алексис Макаллистер
  • Саша

    Полная ерунда, чушь и инсинуации о значимости неубедительного. АПЛ ничем не отличается от Ла Лиги, БундесЛиги или Лиги 1 Франции. Уберите из сетки календаря ещё более незначимые турниры как Кубок Лиги и Кубок Англии и чемпионат АПЛ в одну калитку будут разыгрывать 5-6 команд, а остальные будут бороться за сохранение места по итогам сезона в АПЛ. Вся эта ноносная чушь о трудном турнире АПЛ слетит как шелуха лузгающей семечки королевы Низкопавшейбретании.

    15.08.2025

