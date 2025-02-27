Макаллистер: «Желание выигрывать трофеи движет «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что желание выиграть трофеи движет нами. Мы знаем, что в этом сезоне у «Ливерпуля», возможно, есть возможность выиграть несколько кубков, поэтому мы действительно рады работать очень усердно и надеемся, что сможем продолжать в том же духе.

Семь дней отдыха? Нам это нужно. Определенно. Мы немного устали. На этой неделе будет приятно иметь несколько выходных и немного отдохнуть», — цитирует BBC Макаллистера.

«Ливерпуль» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ньюкасл» располагается на 6-й строчке — 44 очка.