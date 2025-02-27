Макаллистер: «Желание выигрывать трофеи движет «Ливерпулем»
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
«Я думаю, что желание выиграть трофеи движет нами. Мы знаем, что в этом сезоне у «Ливерпуля», возможно, есть возможность выиграть несколько кубков, поэтому мы действительно рады работать очень усердно и надеемся, что сможем продолжать в том же духе.
Семь дней отдыха? Нам это нужно. Определенно. Мы немного устали. На этой неделе будет приятно иметь несколько выходных и немного отдохнуть», — цитирует BBC Макаллистера.
«Ливерпуль» набрал 67 очков и лидирует в турнирной таблице. «Ньюкасл» располагается на 6-й строчке — 44 очка.
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
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14
|Лидс
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
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|Брайтон – Астон Вилла
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