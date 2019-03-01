Александр Зинченко: "Всегда мечтал играть за "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что всегда хотел выступать за "горожан". 22-летний украинец добавил, что старается учиться у каждого из футболистов манчестерского клуба.

- Я готов бороться за место в стартовом составе, - приводит слова Зинченко портал Goal. - Стараюсь учиться у каждого из футболистов "Манчестер Сити". Приятно, когда главный тренер хвалит меня, но я не читаю газеты, стараясь сосредоточиться на игре.

Я всегда мечтал играть за "Манчестер Сити". Мне очень приятно быть его частью. Когда вы играете регулярно, то находитесь в форме и чувствуете ритм. Нужно продолжать упорно работать.

В текущем сезоне Зинченко провел 17 матчей за "Манчестер Сити", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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