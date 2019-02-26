Александр Зинченко: "Всегда чувствовал доверие от Гвардьолы"

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко после финального матча Кубка английской лиги с "Челси" (0:0, 4:3 – по пенальти) отметил, что он продолжает учиться и становится более уверенным в себе.

– Мы все еще боремся за три кубка, у нас через два дня очень важная игра, поэтому эмоции оставили в раздевалке, – цитирует Зинченко телеканал "Футбол 1". – Всегда чувствовал доверие от Гвардьолы, иначе я бы в этой команде не был. Хочется играть чаще, неважно сейчас или раньше. Играть в такой команде – одно удовольствие.



Если ты являешься частью этой команды, ты должен быть готов выйти хоть на минуту, хоть на 120 минут, неважно. Мы чувствуем себя, как одна семья и стали более увереннее. Я все еще молод и учусь, но с каждым днем приходит все больше и больше уверенности. Начинаю привыкать к новой позиции, и где-то стал увереннее действовать, потому что игры – это опыт.