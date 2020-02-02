Александр Зинченко: «В «Манчестер Сити» футболисты проходят анализ пота и слюны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что раз в месяц все футболисты команды проходят тест пота. Также раз в три дня медики делают анализ слюны.

— Приезжают медики. До тренировки клеят нам на верхнюю часть ноги что?то похожее на прозрачный пластырь. Внутри него ватка. Потом после тренировки забирают все это и проводят анализ пота, —цитирует Зинченко «НВ». — Плюс к этому у каждого персональная бутылка-соска. Идет тест, сколько ты выпиваешь воды за тренировку и сколько тебе не хватает. Раз в три дня анализ слюны. Смотрят, не начинается ли развитие какой-то болезни, не проявляется ли дефицит каких-то витаминов. Этот анализ много чего показывает, я сейчас все даже не назову.

23-летний украинец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Сити» и забил один мяч.