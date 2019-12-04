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Александр Зинченко: «В детстве мечтал играть за «Барселону», но сейчас не хочу никуда ехать из «Ман Сити»

22:33
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что в детстве хотел играть за «Барселону».

— В детстве мечтал играть за «Барселону», но сейчас я нахожусь в одной из лучших команд мира, — цитирует Зинченко Tribuna.com. — Отсюда никуда не хочу ехать. Сейчас я действительно счастлив. Играю и тренируюсь с лучшими футболистами планеты.

22-летний украинец в текущем сезоне провел девять матчей за «Сити» во всех турнирах.

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Дополнительная информация

https://ua.tribuna.com/football/1080910484.html

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