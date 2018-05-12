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Александр Зинченко – о падении кубка АПЛ: "Я так испугался"

12 мая 2018, 08:44
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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметил, что очень испугался, когда во время празднования "горожанами" чемпионства упал кубок АПЛ. Это случилось после матча 37 тура английской премьер-лиги с "Хаддерсфилдом" (0:0).

- О мой Бог! Мне не повезло - я просто слишком часто хожу в спортзал! - цитирует официальный сайт клуба Зинченко. - Я так испугался - вы видели мое лицо на фотографии? Такое случается.

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