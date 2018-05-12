Александр Зинченко – о падении кубка АПЛ: "Я так испугался"
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметил, что очень испугался, когда во время празднования "горожанами" чемпионства упал кубок АПЛ. Это случилось после матча 37 тура английской премьер-лиги с "Хаддерсфилдом" (0:0).
- О мой Бог! Мне не повезло - я просто слишком часто хожу в спортзал! - цитирует официальный сайт клуба Зинченко. - Я так испугался - вы видели мое лицо на фотографии? Такое случается.
Perhaps this might end up being the entire Premier League legacy of Oleksandr Zinchenko and, you know what, I think that would be fine. pic.twitter.com/XjlWA9EZXu– Adam Hurrey (@FootballCliches) 6 мая 2018 г.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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