Александр Зинченко: "На мое восстановление уйдет около десяти дней"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сказал, что пропустит около десяти дней из-за травмы. Он травмировался в матче чемпионата Англии с "Кардиффом" (2:0).

- Небольшое растяжение задней поверхности бедра. Я думаю, на восстановление уйдет около десяти дней, - цитирует футболиста сайт каналов "Футбол 1/2. - Пользуясь случаем, конечно же, хотел бы поблагодарить болельщиков, за то что поддерживают меня, за теплые сообщения. Обещаю вернуться сильнее. Первые дни будут держать холод, а уже через дней пять планирую начать беговую работу.

Таким образом, 22-летний футболист точно не сыграет с "Брайтоном" в чемпионате Англии и в первом матче с "Тоттенхэмом" в 1/4 финала Лиги чемпионов. В текущем сезоне он провел 23 матча за "Сити" и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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