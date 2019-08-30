Александр Зинченко: «Мы в «Ман Сити» должны в каждой игре показывать, кто мы такие»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от игры за английский клуб. По его словам, чемпионы страны должны в каждой игре демонстрировать свой максимум.

— Нам просто нужно показать, кто мы такие, в каждой игре, — цитирует официальный Twitter «Ман Сити» Зинченко. — Когда ты проводишь одну игру в неделю, у тебя больше времени отрабатывать различные детали, и мы этим занимаемся. Каждый учится друг у друга.