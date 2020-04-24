Александр Зинченко: «Многие говорят, что сборная Украины сейчас стала «топом»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко считает, что Лига наций будет интересной для украинских болельщиков. Украинцы сыграют в группе с командами Швейцарии, Испании и Германии.

— После жеребьевки я разговаривал с партнерами по «Манчестер Сити» — представителями сборных команд своих стран, — сказал Зинченко в интервью федерации футбола Украины. — Мы сошлись во мнении, что сейчас многие топ-сборные испытывают проблемы. У них сейчас не те поколения. Сейчас с ними можно играть, особенно если Украина будет на ходу. Нынешние Испания и Германия уже не те, какими были еще недавно.

В свою очередь Швейцария также отличается от себя образца 2006 года, когда мы с ней играли. Сейчас почти весь ее состав играет в топ-чемпионатах. Каждый исполнитель — игрок мирового уровня. Думаю, для украинских болельщиков Лига наций будет интересной. Это хорошая проверка также и для нас. Многие говорят, что сборная Украины сейчас стала «топом». Эти слова нужно подтверждать игрой.