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Александр Зинченко: «Ливерпуль» заслуживает стать чемпионом в этом сезоне»

12:11
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о возобновлении АПЛ и борьбе с коронавирусом в Англии.

— Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат, — сказал Зинченко в эфире программы «Великий футбол». — Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально.

Буду лукавить, если я скажу, что это чемпионат Англии и мы должны доиграть, потому что есть все шансы побороться за чемпионство. Но надо смотреть правде в глаза: «Ливерпуль» действительно заслуживает стать чемпионом в этом сезоне.

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