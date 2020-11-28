Александр-Арнолд раскритиковал календарь АПЛ
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд раскритиковал календарь сезона-2020/21.
— Мы провели три месяца на карантине, а потом начали играть без подготовки и не успели отдохнуть перед новым сезоном, — приводит Evening Standard слова Александр-Арнолда. — Тяжело выступать в самой сильной лиге, когда у тебя было 2 недели отдыха, а потом 10 дней предсезонки. У всех мало времени, чтобы успеть восстанавливаться от матча к матчу, из-за этого так много травм. Что-то должно измениться.
В сезоне-2020/21 Александр-Арнолд провел 11 матчей и отдал 3 результативных передачи. Сейчас 22-летний англичанин восстанавливается от травмы берцовой кости.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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