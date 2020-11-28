Александр-Арнолд раскритиковал календарь АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд раскритиковал календарь сезона-2020/21.

— Мы провели три месяца на карантине, а потом начали играть без подготовки и не успели отдохнуть перед новым сезоном, — приводит Evening Standard слова Александр-Арнолда. — Тяжело выступать в самой сильной лиге, когда у тебя было 2 недели отдыха, а потом 10 дней предсезонки. У всех мало времени, чтобы успеть восстанавливаться от матча к матчу, из-за этого так много травм. Что-то должно измениться.

В сезоне-2020/21 Александр-Арнолд провел 11 матчей и отдал 3 результативных передачи. Сейчас 22-летний англичанин восстанавливается от травмы берцовой кости.