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Александр-Арнолд ответил Моуринью, назвавшему поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» несправедливым

08:47
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд ответил главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, назвавшему поражение от мерсисайдцев (1:2) в 13-м туре АПЛ несправедливым.

После встречи португальский специалист заявил: «Сегодня лучшая команда проиграла».

«Сегодня лучшая команда выиграла», — написал у себя в Twitter Александр-Арнолд, реагируя на пресс-конференцию Моуринью.

Благодаря победе над «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» стал единоличным лидером чемпионата Англии. У мерсисайдцев 28 очков после 13 туров. «Шпоры», идущие вторыми, отстают на три очка.

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