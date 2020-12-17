Александр-Арнолд ответил Моуринью, назвавшему поражение «Тоттенхэма» от «Ливерпуля» несправедливым
08:47
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнолд ответил главному тренеру «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, назвавшему поражение от мерсисайдцев (1:2) в 13-м туре АПЛ несправедливым.
После встречи португальский специалист заявил: «Сегодня лучшая команда проиграла».
«Сегодня лучшая команда выиграла», — написал у себя в Twitter Александр-Арнолд, реагируя на пресс-конференцию Моуринью.
Best team won ? pic.twitter.com/5GTGhquOcj— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) December 16, 2020
Благодаря победе над «Тоттенхэмом» «Ливерпуль» стал единоличным лидером чемпионата Англии. У мерсисайдцев 28 очков после 13 туров. «Шпоры», идущие вторыми, отстают на три очка.
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